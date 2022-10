FOLHAPRESS - Com as longas filas registradas em muitos locais do país, eleitores correm o risco de não conseguirem votar até 17 horas, horário de encerramento das eleições.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), quem já estiver na fila até 17h terá o voto garantido e receberá uma senha para poder votar.

O eleitor que chegar à sessão após 17h perderá o direito ao voto.