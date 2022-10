SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois jovens brasileiros devem ter seus projetos acadêmicos financiados por uma instituição filantrópica americana, a Rise, durante toda a vida. Arthur Constant e Kesney de Oliveira, ambos de 16 anos, estão entre os cem estudantes selecionados no mundo para receber o benefício a partir deste ano.

O programa, chamado Rise, oferece benefícios vitalícios, incluindo bolsas de estudo, mentorias e acesso a oportunidades de desenvolvimento de carreira, a adolescentes de 15 a 17 anos que tenham projetos de interesse social.

Os dois brasileiros selecionados fazem parte do instituto Ismart. A entidade atua na identificação de jovens de baixa renda, de 12 a 15 anos, para conceder bolsas integrais em escolas particulares.

Arthur Constant é natural de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele sempre estudou em escolas particulares como bolsista, ganhou medalhas em olimpíadas científicas e, neste ano, foi selecionado para um curso de verão na Universidade Harvard, nos Estados Unidos, sua primeira experiência fora do país.

O projeto que o fez ser escolhido para o programa Rise foi inspirado no livro "Como Mentir com Estatística", de Darrel Huff. Com base na leitura, ele promoveu encontros online para discutir, sob o viés de dados estatísticos, temas como fake news, vacinação e políticas públicas.

Constant se diz muito feliz, porém ainda incrédulo. "A ficha está caindo lentamente, é uma baita oportunidade e quero aproveitar ao máximo", afirma. Quanto ao futuro, ele visa o exterior. "O meu foco agora são universidades estrangeiras, Oxford, Harvard."

Já Kesney de Oliveira nasceu em Alagoas e veio para São Paulo aos cinco anos. Ele começou a se destacar em olimpíadas científicas, conquistando medalhas, e hoje é bolsista do Colégio Bandeirantes.

O jovem criou, programou e mantém o site Futop. Nele há oportunidades para outros jovens que queiram entrar no meio acadêmico privado por meio de bolsas de estudo. O objetivo, segundo ele, é facilitar o acesso e expandir as possibilidades para pessoas mais pobres.

O projeto, tal qual o de Constant, chamou a atenção do Rise pela preocupação social do idealizador.

Oliveira diz que recebeu uma oportunidade única. "Existem tantos jovens brilhantes no país, mas tão pouco incentivo. Meu intuito é mostrar que há possibilidade de crescimento. A desigualdade é um problema, mas não pode nos limitar", declara.

No último ano, outros cinco jovens brasileiros foram selecionados pelo programa Rise, dos quais três deles também são oriundos da Ismart.

Para Mariana Monteiro, diretora-executiva do Ismart, a conquista dos dois jovens ajuda a indicar a outros que é possível, independentemente de classe social, ter sucesso.

"A gente mostra a possibilidade, incentivando outros a buscarem seus objetivos", afirma Monteiro. "Existem vários programas que visam jovens promissores no país. Quanto mais pessoas tiverem a oportunidade de se desenvolver, melhor."