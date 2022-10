Agência Brasil - Eleições 2022

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar de Minas Gerais registrou até as 18h30 deste domingo (2) 223 ocorrências relacionadas às eleições, com 132 pessoas conduzidas a delegacias.

De acordo com o porta-voz da corporação, 40% dos casos registrados foram de boca de urna, e 20%, de propaganda eleitoral irregular.

Durante o dia, duas pessoas tentaram utilizar o celular na cabine de votação, uma na cidade de Setubinha, no Vale do Jequitinhonha, e outra em Carneirinho, no Triângulo Mineiro.

Segundo a PM, até agora foi registrado um número menor de ocorrências do que nas eleições municipais de 2020. Há dois anos, após o fechamento das urnas, foram registradas quase 500 ocorrências.

A PM afirmou ter o efetivo organizado para atender a possíveis conflitos em decorrência das comemorações após o fim da apuração. Pontos como a Praça Sete, a Praça da Estação e a Praça da Savassi terão policiamento reforçado, assim como as proximidades dos comitês dos principais candidatos ao governo estadual e à Presidência.