SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher foi presa em flagrante neste domingo de eleições (2) por tráfico de armas de fogo em Barueri, a 33 quilômetros de São Paulo. Ela estava dentro de um ônibus de viagem que vinha de Foz do Iguaçu, no Paraná.

O ônibus foi abordado por agentes da Polícia Militar Rodoviária, que revistaram todos os passageiros, nada encontrando de ilícito. Porém, ao fazerem a vistoria nas bagagens de mão da suspeita, que ocupava a poltrona de número 21, os policiais encontraram dois livros com aspecto duvidoso.

Eles notaram haver muitas páginas coladas nesses livros, que ainda apresentavam um peso incomum e desproporcional. Desconfiados, os policiais forçaram a abertura de um desses livros e, dentro dele, foi encontrada uma pistola 9 milímetros com dois carregadores.

No miolo do segundo livro os agentes encontraram outra pistola 9 milímetros, com dois carregadores. Diante do flagrante, a passageira foi então retirada do ônibus e encaminhada para a base da Polícia Militar Rodoviária, onde passou por revista pessoal realizada por uma policial feminina, mas nada de ilícito foi encontrado em seu corpo.

À polícia a suspeita, cujo nome não foi informado, informou haver comprado os referidos armamentos na cidade de foz do Iguaçu, no Paraná, por 11 mil reais. A revenda seria realizada na cidade de Belo Horizonte, pela quantia de 13 mil reais. A suspeita informou também que essa era a segunda viagem que fazia nos mesmos moldes.