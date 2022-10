SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - O Prêmio Nobel é uma das premiações mundiais mais importantes que uma pessoa pode receber pelo reconhecimento de seus trabalhos, ações ou pesquisas em benefício da humanidade. Ele é dividido em seis categorias: química, física, fisiologia ou medicina, literatura, paz e ciências econômicas.

A divulgação dos ganhadores é feita sempre na primeira semana de outubro (ou seja, nesta semana), e a cerimônia de entrega do título é realizada todos os anos no dia 10 de dezembro, em Estocolmo (Suécia) e Oslo (Noruega).

De responsabilidade da Fundação Nobel, os vencedores de cada área recebem:

- um diploma.

- a tradicional medalha com perfil de Alfred Nobel, criador do prêmio, feita em ouro de 18 quilates.

- 10 milhões de coroas suecas (aproximadamente R$ 5 milhões).

COMO SÃO ESCOLHIDOS OS VENCEDORES DO NOBEL

O processo de escolha do vencedor do Prêmio Nobel começa com os comitês de cada área. Eles enviam cartas para cientistas, professores e acadêmicos de vários países e solicitam indicações de pessoas para concorrerem à premiação ? anualmente são de 200 a 300 indicados, nessa primeira fase.

Essas pessoas que fazem a indicação precisam seguir algumas regras:

- Não poder indicar a si mesmo.

- Pode indicar até três pessoas em uma mesma categoria.

- Não é permitida a indicação póstuma (pessoas que já faleceram).

- O indicado deve ter feito uma descoberta ou tido ações que tragam benefícios para a humanidade.

Na sequência, os comitês selecionam os candidatos que melhor se encaixam nas expectativas para o prêmio.

Essa seleção é feita sempre no mês de janeiro de cada ano, em uma reunião a portas fechadas e os nomes selecionados ficam em sigilo.

Após a decisão final das categorias, somente o vencedor é anunciado publicamente. Os indicados que não forem premiados só podem ter seus nomes revelados oficialmente após cinco décadas.

Caso o comitê considere não haver uma pessoa apta a receber o Nobel em uma determinada categoria, a área fica sem premiação.

QUEM FAZ A SELEÇÃO DOS LAUREADOS COM O PRÊMIO NOBEL?

Em testamento, Alfred Nobel, que ficou conhecido (e rico) com a invenção da dinamite e fundou fábricas em vários países, deixou especificado as instituições responsáveis pelos prêmios em cada categoria:

- A Real Academia Sueca de Ciências é responsável pela seleção do escolhido para o Prêmio Nobel de Física e Química.

- O Instituto Karolinska para o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina.

- A Academia Sueca para o Prêmio Nobel de Literatura.

- Um comitê de cinco pessoas do Parlamento Norueguês (Storting) escolhe o vencedor do Prêmio Nobel da Paz.

Em 1968, o Sveriges Riksbank estabeleceu o Prêmio Sveriges Riksbank em Ciências Econômicas em Memória de Alfred Nobel e a Real Academia Sueca de Ciências recebeu a tarefa de selecionar os laureados nessa categoria.

O PRÊMIO

Segundo os organizadores do Nobel, cada diploma é uma obra de arte única, criada pelos principais artistas e calígrafos suecos e noruegueses. As medalhas são confeccionadas à mão.

As de Física, Química, Fisiologia ou Medicina e Literatura são idênticas na face: mostra a imagem de Alfred Nobel e os anos de seu nascimento e morte (1833-1896).

O retrato de Nobel também aparece na medalha do Prêmio Nobel da Paz, mas com um design diferente. A imagem no verso varia conforme a instituição que concede o prêmio.

PRÊMIO NOBEL 2022

Os escolhidos para receberem o Prêmio Nobel neste ano serão anunciados a partir desta semana. Confira as datas:

- Fisiologia ou Medicina: segunda-feira, 3 de outubro

- Física: terça-feira, 4 de outubro

- Química: quarta-feira, 5 de outubro

- Literatura: quinta-feira, 6 de outubro

- Paz: sexta-feira, 7 de outubro

- Ciências econômicas: segunda-feira, 10 de outubro

PRÊMIO DE MATEMÁTICA

A Medalha Fields e o prêmio Abel são conhecidos popularmente como "Nobel da Matemática", mas são entregues pela União Internacional da Matemática e pelo Rei da Noruega, respectivamente. Nesses casos não há relação com o Prêmio Nobel.