SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora digital Bianca Andrade, ou mais conhecida como Boca Rosa, compartilhou com seus fãs, na tarde desta segunda-feira (3), que perdeu cem mil seguidores por ter declarado apoio ao candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2022.

Por meio dos stories, no Instagram, a ex-participante do "BBB 20" (TV Globo) exibiu um print em que mostra que o número de seguidores caiu para 17,9 milhões e alfinetou os que pararam de segui-la por questões políticas.

"Podem ir! Bom que eu faço uma festa de 18 milhões de novo, mas dessa vez com pessoas empáticas e de qualidade que defendem as mesmas causas que eu!", disse a influenciadora,

Vale lembrar que a artista de 37 anos chegou a fazer uma festa para comemorar a marca de 18 milhões de seguidores no fim de agosto. Ela organizou um evento com fãs e amigos e teve shows das amigas Luiza Martins e Flay.

Recentemente, Bianca Andrade desabafou sobre a sua solteirice no podcast "Quem Pode, Pod", apresentado por Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank. A empresária e ex-BBB, que costuma falar abertamente da sua bissexualidade, brincou sobre estar disponível para todos.

Na entrevista, a empresária afirmou que as pessoas podem falar com ela quando a encontrarem. "Galera, estou solteira! Pode falar comigo. É homem, é mulher... venha você também".

Solteira desde abril após terminar o relacionamento com Fred, pai de seu filho, ela contou da sua atual relação com o ex. "É recente que eu terminei, então tem gente que ainda não sabe. Na verdade, a gente sempre foi amigo, desde muito tempo, há seis anos. Deu uns negocinhos, deu super certo. A gente se fala todo dia no WhatsApp".

Bianca também falou sobre conciliar trabalho, maternidade do Cris, 1, e vida pessoal. "É a sobrecarga da mulher moderna, que é dona da empresa, mãe do bebê e também é mulher, então precisa voltar a ter autoestima e lembrar quem ela é e se divertir sem se culpar, que é muito difícil", finalizou.