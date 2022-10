SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma aeronave caiu ao sobrevoar o Lago Guaíba, em Porto Alegre, no final da tarde de segunda-feira (3). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo foi avistado pela última vez por volta das 17h nas proximidades da Orla de Ipanema. O piloto Luiz Cláudio Albert Petry, que é um dos donos do avião, era o único ocupante e está desaparecido.

A corporação foi acionada ontem às 22h47 para a ocorrência e encontrou os primeiros destroços da aeronave às 23h. Mais peças foram localizadas pela madrugada e manhã desta terça-feira (4). Entre elas, está uma asa da aeronave.

As buscas pelo piloto e restante do avião contam com o apoio da Brigada Militar, Polícia Civil e Força Aérea Brasileira, que enviou uma aeronave de Santa Maria (RS).De acordo com informações de radar, a aeronave saiu às 17h45 de Eldorado Sul, na Região Metropolitana, ficou entre sete a oito minutos no ar e depois perdeu contato.

Segundo o tenente Rafael Vieira, coordenador das buscas, Luiz faria um voo de curta duração, mas a aeronave sofreu uma pane. "Ele ia fazer um voo curto, na região de Belém Novo, iria retornar. A princípio, o que tudo indica, deu uma pane na aeronave fez com que ela tivesse uma queda abrupta na lagoa do Gauíba", disse ele, à TV RBS, afiliada da Globo na região.

A aeronave estava com a documentação regular, segundo dados do RAB (Registro Aeronáutico Brasileiro).