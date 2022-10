SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma coordenadora foi acusada de forçar uma criança a engolir um ovo cru no Colégio Estadual Plínio Jaime, em Anápolis (GO). O caso ocorreu na quarta-feira (28) e foi denunciado para a Polícia Civil de Goiás pela mãe da criança dois dias depois.

Segundo a delegada Kenia Segantin, da DPCA de Anápolis (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente), a coordenadora da instituição teria alegado que a ingestão do ovo seria uma "medida de disciplina".

"A coordenadora teria suspeitado de que a aluna levou o ovo para jogar em alguém e então a fez engoli-lo cru", informou ela à reportagem.

No entanto, segundo a criança, a intenção de levar o alimento para a escola era para participar de uma brincadeira com as colegas, em que elas simulariam que o ovo fosse um filho imaginário.

A coordenadora será intimada e ouvida nos próximos dias. Segundo a delegada, a conduta dela configura, inicialmente, o crime de maus tratos.

À reportagem, a Seduc (Secretaria de Estado da Educação) de Goiás informou que tomou ciência da ocorrência e que acompanha "o desenvolvimento das investigações."

"A Seduc aguarda a manifestação da equipe gestora da escola e a apuração dos fatos para a adoção das providências administrativas e legais cabíveis em relação aos profissionais envolvidos. Ressaltamos ainda que a Secretaria não pactua com esse tipo de violência, estando comprometida com a promoção da cultura da paz nas escolas da rede estadual", informou a instituição em nota.