RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Moradores dos bairros de Vila Isabel, Tijuca e Andaraí, todos na zona norte do Rio de Janeiro, estão apavorados com a onda de assaltos que vem acontecendo há meses na região. O suspeito, no entanto, traçou um modus operandi diferente: escalando os prédios para invadir apartamentos e levar os pertences das vítimas, o que o fez ser apelidado de "Homem-Aranha do crime" pela polícia.

Os casos foram registrados na 20ª DP (Vila Isabel). Quem vive na região diz que as varandas, que eram uma área de conforto nos apartamentos, acabaram se tornando um local de preocupação.

"Ele entrou em dois apartamentos aqui do prédio, que tem 15 andares. Levou computadores, joias, roupas, o que ele viu na frente foi pegando. Tivemos que pedir aos moradores que trancassem as varandas para evitar que ele entre nos apartamentos", disse Neilson Campos Souza, 71, síndico de um prédio da rua Teodoro da Silva, em Vila Isabel.

O condomínio foi alvo do "Homem-Aranha do crime" na última semana, com assaltos ocorrendo por volta das 4h da madrugada. "Ele foi escalando pelas varandas e entrando nos dois apartamentos. Eu tenho muito medo, minha vontade é sair daqui", desabafou uma moradora vítima dos assaltos, que pediu para não ser identificada.

SUSPEITA DE 20 ASSALTOS

Segundo os moradores da região, pelo menos 20 imóveis já foram invadidos nos últimos meses. Apesar disso, de acordo com a Polícia Civil na distrital há apenas seis registros de ocorrências.

"Agora vamos reforçar ainda mais a segurança colocando câmeras em todos os cantos. Ele ainda entrou por um ponto cego. Vamos instalar cercas e deixar as luzes acesas para ver se assim ele evita entrar no prédio", afirmou Neilson Souza.

VARANDA VIROU TERROR

Perto desse condomínio, outro prédio também foi alvo do assaltante. Na rua Souza Franco quatro apartamentos foram invadidos em apenas uma semana.

"Eu moro aqui há mais de 30 anos e nunca tinha visto isso. Eu moro no 11º andar, nunca na vida imaginei ser roubada dentro de casa. Como vou imaginar que alguém vai escalar o prédio?", disse uma engenheira, que pediu para não ser identificada.

Tive que gradear minha varanda. Eu adorava deixar a porta de correr aberta, ir na varanda, tomar um ar, descansar, agora a varanda virou um terror pra mim. Qualquer barulho, já fico com medo.

As imagens das câmeras de segurança já estão sendo analisadas pela polícia, mas até o momento o "Homem-Aranha do crime" segue sem identificação.

"Não sabemos se é a mesma pessoa, mas o crime é bem parecido", disse à reportagem o delegado Fabio Luiz da Silva Souza, titular da 20ª DP (Vila Isabel).

"Ele escala, entra nos imóveis e leva o que vê pela frente. O último aconteceu na sexta-feira (30), na Rua Teodoro da Silva. Esses moradores já registraram o boletim de ocorrência", acrescentou ele.