RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio prendeu 14 pessoas em São Gonçalo (RJ), por suspeita de golpes envolvendo empréstimos consignados. O grupo foi localizado nesta terça (4) em uma sala que funcionava no formato call center, em um shopping no bairro de Alcântara.

De acordo com as investigações, os falsos operadores de telemarketing ligavam para beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e militares informando que recursos solicitados por empréstimos estariam disponíveis em 24 horas nas contas dos correntistas.

Diante da negativa da contratação, os criminosos convenciam as vítimas a enviarem uma selfie com foto do documento e assinar um link digital para o suposto cancelamento do consignado.

Com os documentos pessoais das vítimas, os golpistas conseguiam realizar empréstimos em nome dos beneficiários e orientavam "que caso caísse quaisquer quantias na conta, os beneficiários deveriam efetuar o estorno dos recursos por meio de pagamento de boleto que caia direto na conta de um laranja", segundo a 75ª DP (Rio do Ouro), responsável pelas prisões.

A polícia ainda não informou o total da quantia movimentada pela quadrilha.

No local, além de diversos documentos de vítimas, a polícia encontrou textos que deveriam ser decorados pelos golpistas com objetivo de enganar as vítimas. Segundo se lê em um papel apreendido, os golpistas deveriam se apresentar como integrantes do setor de fiscalização de contratos de diferentes bancos e solicitar a confirmação do consignado.

"O senhor está ciente dessa solicitação de empréstimo feito no seu nome?", era uma das perguntas indicadas no "manual".

No local, quarenta computadores foram apreendidos e serão periciados para identificar as vítimas e os bancos lesados. O grupo vai responder por organização criminosa com prática de estelionato.

A reportagem tenta contato com o shopping onde funcionava o falso call center e atualizará a matéria caso haja um posicionamento.