SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A formação de um ciclone extratropical em uma região oceânica perto do Rio Grande do Sul a partir desta quinta (6) deve mudar o tempo na região Sul e Sudeste do Brasil, trazendo chuvas intensas, ventania e possibilidade de granizo.

Na capital paulista, a formação do ciclone deve trazer um dia de instabilidade, mas a temperatura não deve cair.

Nesta quarta (5), o tempo deve ser nublado com termômetros entre 15ºC e 24ºC. Na quinta, porém, o tempo deve ser de chuva forte com variação de temperaturas entre os 16ºC e 28ºC. Há possibilidade de queda de granizo, de acordo com o Climatempo.

Nesta sexta-feira (7) e no sábado (8), o dia deve ser de sol e as máximas devem ficar em torno dos 26ºC, com mínimas em torno dos 15ºC.

A previsão para esta quarta no Rio de Janeiro deve ser de céu nublado, com chuva e temperaturas variando entre os 18ºC e 24ºC. Na quinta e na sexta, porém, mesmo com pancadas de chuva ao longo do dia, os termômetros podem bater os 30ºC.

Em Belo Horizonte (MG), todos os dias até o domingo (9) devem ser de chuva rápida e com possibilidade de raios ao longo do dia. A temperatura deve ficar entre os 16º e 29ºC no período. Na cidade de Vitória (ES), o único dia sem chuva deve ser a sexta-feira e os termômetros variam entre 22ºC e 30ºC.

SUL

A expectativa é de que chuva forte e persistente atinja as capitais da região Sul no começo do dia, com queda de temperaturas e rajadas de vento de até 70 km/h.

O fenômeno deve se intensificar na sexta-feira, quando, segundo o Climatempo, regiões das serras gaúcha e catarinense podem ter rajadas de até 100 km/h.

A previsão do Climatempo é de que algumas áreas do Centro-Oeste do Paraná e do Rio Grande do Sul tenham acumulados de chuva próximos aos 100 milímetros entre hoje e o sábado. O mesmo vale para a região costeira de São Paulo.

Na cidade de Porto Alegre, a chuva deve durar entre hoje, quando as temperaturas variam entre 17ºC e 22ºC, e na quinta, quando as temperaturas variam entre 14ºC e 22ºC. A chuva deve cessar no sábado, mesmo com o tempo nublado no período da noite.

Nas outras capitais da região, o dia deve ser nublado com máximas de 23ºC e deve chover nesta quinta. Na sexta-feira e no sábado, não há previsão de chuva.