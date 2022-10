SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um piloto da Gol decidiu surpreender a mãe em um voo do Brasil a Cancún, no México, no dia do aniversário dela. Dona Eunice, que completava 68 anos na data, recebeu a homenagem de Luis Eduardo Pita dentro da aeronave e recebeu os aplausos dos demais passageiros. O momento foi gravado e compartilhada no Instagram, em uma publicação que já alcançou quase 1 milhão de visualizações.

"Senhores, hoje tem uma cliente especial aqui conosco que está sentada aqui na fileira um, aqui na frente. Ela se chama Dona Eunice. Ela que saiu do interior da Bahia 41 anos atrás, foi trabalhar de babá em São Paulo, teve seu filho, criou ele sozinha e formou-o um piloto, que é esse que vos fala. Hoje é um prazer mãe te conduzir até Cancún, uma felicidade celebrar os seus 68 anos de idade. Dona Eunice, meus parabéns", diz ele da cabine para todos os passageiros, que aplaudem. "[Ela] Superou toda dificuldade para formar o seu filho piloto. Muito obrigado, mãe. Eu te amo."

Na legenda, Luis classificou a experiência como um "voo memorável". "Que possamos sempre honrar nossos pais, são várias mães que assim como a minha sempre acreditaram nos objetivos e sonhos dos filhos, mesmo quando nem nós acreditávamos, assim como pessoas ao nosso redor, mas elas sempre nos incentivaram, por isso o mínimo que podemos fazer é prestar uma singela homenagem", escreveu ele.

A publicação foi feita no dia 26 de setembro e, desde então, tem chamado atenção nas redes sociais. Em um vídeo, ao lado da mãe, Luis afirmou que não esperava a repercussão. "Eu gostaria de agradecer todas as mensagens de carinho que recebemos. Eu acho que temos que honrar nossos pais todos os dias, não só esperar uma oportunidade como eu tive", disse ele.

Luis relatou em outra publicação, no Dia das Mães, que Dona Eunice saiu da Bahia ainda na adolescência, para trabalhar como babá em São Paulo e que esta é a ocupação dela até hoje. "Engravidou, criou seu filho sozinha, pois o pai a abandonou, mesmo à distância o educou, dedicou a vida para formar o filho, abrindo mão muitas vezes da própria vida! Sempre apoiando e acreditando, quando tudo que tínhamos era apenas um sonho e algumas maquetes de avião! Não foi fácil", escreveu ele.