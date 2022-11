SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um grupo de 40 manifestantes bloqueia três faixas da rodovia Hélio Smidt, abaixo da avenida Monteiro Lobato, na manhã desta terça-feira (1º).

Segundo um integrante que não quis se identificar, o objetivo do grupo é permanecer na área por três dias.

Agentes da Polícia Militar e da PRF (Polícia Rodoviária Federal) acompanham o protesto e orientam o trânsito no local, que apresenta congestionamento. Há pelo menos dez viaturas no local.

Por volta das 8h, agentes da Guarda Civil Municipal de Guarulhos se juntaram ao policiamento.

O reforço no patrulhamento fez os manifestantes darem ordens aos colegas para sentarem no chão e começarem a cantar "eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor".