SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar de Minas Gerais afirmou em nota divulgada no início da tarde desta terça (1) não haver interdições totais em rodovias estaduais neste momento. Segundo a corporação, está em negociação agora o fim de bloqueios parciais.

Uma das interdições parciais, feitas por manifestantes golpistas apoiadores do presidente derrotado na disputa pela reeleição, Jair Bolsonaro (PL), ocorre na MG-010, sentido BH Airport, o principal aeroporto do estado, em Confins, na região metropolitana da capital.

A assessoria do aeroporto informou, no entanto, que até o momento, não há impacto no funcionamento do terminal.