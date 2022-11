SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As rodovias federais que cruzam o estado do Rio de Janeiro não têm mais pontos de interdição, segundo boletim divulgado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) às10h desta quarta-feira (2).

Há, neste momento, três pontos de concentração de manifestantes: dois na rodovia Presidente Dutra (em Resende e Barra Mansa) e um na BR-101, em Campos dos Goytacazes. A PRF diz, porém, que o tráfego flui normalmente nesses locais.

O Batalhão de Policiamento de Vias Expressas do Rio identificou cerca de 40 caminhões seguindo rumo ao centro da capital fluminense, onde há uma manifestação golpista, com bolsonaristas reunidos em frente ao CML (Comando Militar do Leste).

