Uma mulher morreu na madrugada de (4) em decorrência do desabamento de um imóvel no Rio Comprido, zona norte do Rio .

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada às 5h10 para atender ao chamado na rua Paula Ramos. Foram enviadas equipes dos quarteis de Santa Teresa, Central e pessoal de busca e salvamento da Barra da Tijuca.

A vítima, Maria G. Soares, 60 anos, já tinha morrido quando os bombeiros chegaram ao local.

A Defesa Civil avalia o local para verificar a necessidade de interdições.

Tags:

bombeiros | Defesa Civil | Desabamento | Geral | Rio de Janeiro