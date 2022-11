SÕA PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O bloqueio de rodovias impediu que o coração de um doador de Goiás fosse enviado a um paciente de São Paulo na noite de segunda-feira (1). Manifestantes pró-golpe que contestam o resultado das eleições ocupam estradas por todo o Brasil desde a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Um dia após o resultado das eleições, bolsonaristas bloquearam as principais vias de acesso ao Aeroporto de Guarulhos. O movimento impediu o deslocamento da equipe médica de São Paulo.

A informação foi divulgada pela TV Anhanguera, afiliada da Globo em Goiás, e confirmada pela reportagem. Segundo a SES-GO (Secretaria de Estado de Saúde de Goiás), o coração nem chegou a ser captado. "Não houve aceite pelo Estado de São Paulo".

Após questionamento da Saúde de Goiás, a SES e a Central de Transplantes de São Paulo confirmaram que o bloqueio nas estradas impediu que uma equipe médica fosse buscar o órgão.

A impossibilidade logística causada pelos bloqueios nas estradas ocasionou a perda de um órgão que seria destinado a um receptor do Estado. No momento, o paciente segue aguardando novo doador compatível para realização do procedimento.Nota da SES-SP enviada para a Saúde de Goiás ontem (3/11)

Procurado pela reportagem, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo confirmou a informação. "As equipes técnicas responsáveis consideraram que, devido a bloqueios, não seria possível realizar a operação de forma que o órgão chegasse com segurança ao paciente".

O coração deveria chegar ao paciente em até quatro horas.

A Saúde de Goiás ainda tentou encontrar um receptor compatível para o coração no Distrito Federal, mas não conseguiu. Foram doados rins e córneas, destinados a pacientes de Goiás, e o fígado, encaminhado ao Distrito Federal.

Ao todo, cinco pessoas foram beneficiadas pela doação.

Histórias de impactos decorrentes dos bloqueios se multiplicam no país, e vão desde exame de câncer perdido por uma idosa até 42 horas sem acesso à comida e recursos necessários, como medicamentos, para crianças e idosos.

Bolsonaro faz apelo para que atos cessem. Na noite de quarta-feira (2), o presidente da República publicou um vídeo nas redes sociais para pedir novamente que os manifestantes liberem as vias no país. Ele citou impactos econômicos decorrentes das estradas bloqueadas.

"Prejuízo todo mundo está tendo com essas rodovias fechadas. O apelo que eu faço a você: desobstrua as rodovias, proteste de outra forma, em outros locais, que isso é muito bem-vindo, faz parte da nossa democracia", continuou.

Bolsonaro também disse estar "tão triste" quanto os seus eleitores e apelou para que seus apoiadores não pensassem "mal dele". "Estou com vocês e tenho certeza que vocês estão comigo".