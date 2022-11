- TV Brasil RNCP se isola na 5ª posição na audiência do PNT

A TV Brasil RNCP se isolou na 5ª posição na audiência do PNT, segundo medição realizada pelo Kantar IBOPE Meda entre 1º e 31 de outubro. Isso representa mais de 100 mil telespectadores por minuto. Até outubro, quase 48 milhões de pessoas sintonizaram a TV Brasil.

Filmes, séries e documentários ganharam o público, com conteúdos nacionais que contam as histórias do Brasil e dos brasileiros.

Só em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, os filmes chegaram a marcar 1,58 de audiência média. O Festival de Cinema, Cine Retrô, Cine Nacional e Sessão Família alcançaram mais de 3 milhões de domicílios e cerca de 4,8 milhões de indivíduos. Os filmes chegaram a ter pico de 2,79 (DF) e alcançaram ótimas posições entre as emissoras, principalmente entre os públicos C, D e E.

Confira os 10 programas de maior audiência da emissora:

A Terra Prometida

Cidades Criativas

Festival de Cinema

Cine Nacional

Cine Retrô

Meu Pedaço de Brasil

Rotas da Liberdade

Guardiões da Natureza

Grande Natureza Azul

Histórias de Vida

Fonte: Kantar IBOPE Meda | InstarAnalytics | RM- Completo | 06h - 30h | Rat% Dom | 01/01 a 31/10

Tags:

Geral | TV Brasil