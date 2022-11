SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um supervisor de uma empresa no município de Nova Erechim (SC) foi preso de forma preventiva por suspeita de importunação e assédio sexual contra pelo menos nove funcionárias, uma delas adolescente.

A detenção foi feita na quinta-feira (3) após diligências policiais. Segundo a Polícia Civil de Santa Catarina, ao menos sete mulheres procuraram a delegacia para denunciar os assédios. Após a notícia da prisão do suspeito, outras duas foram até a polícia para fazer novas denúncias.

"Os relatos [das vítimas] são sempre no mesmo sentido, tanto do assédio que era feito, quanto do medo, do temor de serem demitidas. Algumas delas até disseram que funcionárias foram demitidas após terem questionado [os assédios]", afirmou o delegado responsável pela investigação, Lucas de Almeida, em entrevista a reportagem.

Segundo ele, a vítima menor de 18 anos teria sido uma das que não foi efetivada após o "período de experiência" por não aceitar os abusos.

Entre os assédios relatados pelas vítimas estão toques nas regiões das nádegas e das pernas. Em um dos casos, uma mulher narrou que o suspeito chegou a pressionar o corpo contra o corpo dela.

À polícia, o suspeito negou que tenha cometido qualquer assédio ou importunação.

O homem e a empresa na qual ele trabalhava não foram identificados pela polícia. O UOL não conseguiu, até o momento, encontrar a defesa do homem preso. Ele está à disposição da Justiça no presídio de Maravilha, também em SC.