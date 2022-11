SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na noite desta sexta-feira (4), a rodovia Mogi-Bertioga (Dom Paulo Rolim Loureiro-SP 098) foi liberada para a passagem de veículos após quatro dias de interdição nos kms 63 (Mogi das Cruzes), 79 (Biritiba-Mirim) e 97 (Bertioga).

O tráfego havia sido interrompido às 16h40 da última terça-feira após um deslizamento de terra com queda de vegetação ocupar os dois sentidos da via. Chovia muito na região.

Segundo o DER (Departamento de Estradas de Rodagem), as equipes concluíram os serviços de limpeza, a lavagem do pavimento e o jateamento do talude, para evitar novos deslizamentos. Os trabalhos tiveram que ser adiados por diversas vezes em razão das chuvas.

Os agentes do DER também instalaram uma barreira de concreto no local para contenção da lama, e novas vistorias estão programadas para acompanhamento da situação.

Durante a manutenção da via, os motoristas que tinham como destino a cidade de Bertioga tiveram que utilizar o sistema Anchieta/Imigrantes ou a rodovia dos Tamoios como alternativa.