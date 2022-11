SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os cantores Lulu Santos e Gilberto Gil trocaram um selinho nos bastidores do Rock the Mountain, um festival musical que ocorreu na serra de Itaipava no Rio de Janeiro, neste sábado (5) e domingo (6), e se repete nos dias 12 e 13.

Eles são os headliners do evento, cuja programação se repete nos dois finais de semana. Nomes como Jorge Ben Jor, Ney Matogrosso, Duda Beat e Gloria Groove também se apresentam no festival.

As imagens foram publicadas nos perfis dos dois artistas no Instagram. Enquanto Gil escreveu "um encontro de gente fina, elegante e sincera nos bastidores do Rock The Mountain", a legenda do perfil de Lulu dizia simplesmente "selinho".

Lulu assumiu publicamente seu relacionamento com um homem em 2018 -Clebson Teixeira, com quem hoje é casado. Gil, por sua vez, é casado desde 1988 com Flora Gil.

Em uma entrevista concedida ao programa Roda Viva, da TV Cultura, em 1987, Gil falou respondeu a uma pergunta sobre ele ser afeminado nos palcos.

"Eu não me acho nada afeminado, no sentido de que eu tente mimetizar, digamos assim, os trejeitos de um personagem feminino", disse, à época. "Eu acho que tenho em mim um equilíbrio muito natural, muito visível, entre o homem e a mulher dos quais eu sou filho. Acho que contemplo tanto a minha mãe quanto o meu pai. E eu não posso negar que a minha mãe é uma mulher."

Em seguida, o músico respondeu a uma pergunta enviada pelo público sobre a sua sexualidade -uma espectadora gostaria de saber se ele é homossexual. Sua resposta foi um curto "não".