RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Prédio que sobreviveu a uma recomendação de demolição 36 anos atrás, a estação ferroviária Engenheiro Schmitt, em São José do Rio Preto, será restaurada pela prefeitura.

Construída em 1912, ela pertencia à Estrada de Ferro Araraquara e, em 1971, passou a integrar a Fepasa (Ferrovia Paulista S.A.).

Após a então estatal paulista desativar dezenas de estações no estado nos anos 80, já no declínio do transporte ferroviário de passageiros, e recomendar a inclusive a demolição da construção em Rio Preto, ela acabou sobrevivendo e, em 2008, passou a ser considerada patrimônio histórico municipal.

Ao completar seus 110 anos em 2022, a prefeitura anunciou uma reforma total na construção, que fica num distrito que leva o nome da estação. Engenheiro Schimitt homenageia o engenheiro alemão Karl Ebenhardt Jacob Schmitt, que atuou na construção de linhas férreas no interior paulista.

De acordo com a prefeitura, as características principais da estação serão mantidas, mas a reforma irá contemplar acessibilidade e alterações paisagísticas.

A obra para reformar 277,82 metros quadrados custará aos cofres públicos R$ 1,796 milhão. A previsão é que seja concluída em 240 dias.

A estação, quando integrante ativa da Estrada de Ferro Araraquara, transportava passageiros e cargas. Após ficar ociosa, passou a pertencer à União na segunda metade da década de 1990 e, depois, entrou no pacote de concessões ferroviárias.

A já extinta ALL (América Latina Logística), responsável pela estação, fez acordo com a prefeitura em 2009 e a deixou sob responsabilidade da Prefeitura de São José do Rio Preto, devido ao projeto do Trem Caipira ?que liga a zona urbana ao distrito uma vez por mês.

Não é o único engenheiro a ser homenageado com nome de estação. Brodowski, por exemplo, cidade conhecida como a terra de Candido Portinari (1903-1962), tem esse nome como homenagem ao engenheiro polonês Alexander Brodowski, que foi inspetor-geral da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro e responsável pela construção da estação que originou o município.