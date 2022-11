SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um acidente envolvendo um micro-ônibus e uma balsa deixou ao menos 5 pessoas mortas no Porto de Tapará, em Santarém (PA). O veículo caiu na água ao tentar entrar na balsa e ficou parcialmente submerso, no início da manhã desta segunda-feira (7). Um dos ocupantes do veículo segue desaparecido.

Em nota ao UOL, a Polícia Científica do Pará informou já ter recuperado cinco corpos, atualmente "sem identificação e procuração por parte de parentes". Já a Polícia Civil esclarece que o caso está sendo acompanhado por equipes da delegacia do município de Santarém.

De acordo com TV Record, o veículo estava ocupado por nove passageiros e descia uma rampa de acesso, mas acabou perdendo o freio e caiu no Rio Amazonas, por volta das 5h. Segundo o jornal local O Liberal, o trecho operado ligaria Santarém a Monte Alegre.

Em nota, a Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon-Pa) informou que "o micro-ônibus fazia transporte particular, portanto, não é regulado pela Arcon-Pa, que fiscaliza o transporte intermunicipal de passageiros".

No Twitter, o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), lamentou o acidente e informou que as autoridades estão no local apurando os fatos. "Minha solidariedade com as vítimas e familiares. Informamos que já acionamos todos os órgãos do Estado", disse ele.

O prefeito de Santarém, Nélio Aguiar (DEM-PA) também se pronunciou sobre o acidente nas redes sociais. "Gostaria de me solidarizar com todas as famílias e vítimas do acidente ocorrido em Santana do Tapará na manhã desta segunda-feira (7), envolvendo um micro-ônibus. Nossas equipes já estão no local, prestando todo o apoio e tomando as providências cabíveis", escreveu ele.

Imagens do acidente circulam nas redes sociais. Nas cenas, é possível observar que parte do veículo ficou submerso no rio.

A empresa que realizava a travessia, Camila Navegação, também lamentou o ocorrido, disse colaborar com a investigação e se solidarizou com os amigos e famílias da vítima. Em nota, a empresa informou que tem concessão pública para realizar a travessia e que faz a orientação e sinalização aos passageiros após o ingresso das embarcações.

"Os funcionários da empresa presentes no momento do triste acidente foram surpreendidos com o alerta do próprio motorista do micro-ônibus, de que não conseguia acionar os freios, pelo que o veículo perdeu controle e abateu-se no rio antes de que pudesse ser tomada qualquer providência para ajudá-lo ou auxiliá-lo", diz comunicado.

Após o acidente, as autoridades competentes foram acionadas e a embarcação permaneceu no local até a liberação da Capitania do Portos.