SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O meganavio de carga APL Yangshan está com a chegada marcada para nesta terça-feira (8) no Porto de Santos, em São Paulo, em uma operação que levará até à interrupção da travessia de balsas entre a cidade e a vizinha Guarujá.

A embarcação partiu de Singapura em 18 de outubro e deve alcançar o litoral paulista por volta das 13h, segundo o site Marine Traffic, quando fará manobra para atracar no cais santista.

O navio fez contato pela última vez com o Sistema de Identificação Automática do provedor, que fornece informações em tempo real sobre os movimentos dos navios, na África do Sul, antes de iniciar a travessia pelo oceano para chegar ao Sudeste do Brasil, há seis dias.

Em suas redes sociais, a prefeitura de Santos informou que o trânsito de balsas para o Guarujá será interrompido entre 13h10 e 15h de hoje "por conta da passagem de um navio de 347,09 metros", comprimento equivalente a três campos de futebol do Maracanã. O estádio no Rio de Janeiro tem campo de 105 metros de comprimento e 69 de largura, redimensionado antes da Copa no Brasil, em 2014, para seguir o padrão estabelecido pela Fifa.

A administração municipal sugeriu duas alternativas aos usuários que dependem do serviço: se programar para não enfrentar a paralisação ou se deslocar de forma terrestre, se possível.

O MEGANAVIO

Construído em 2012, o navio mercante que carrega a bandeira da Singapura também tem 45,27 metros de largura e pode transportar 10.800 TEUs, medida usada como padrão no mercado naval, que equivale a unidades de 39 m³.

Há pouco mais de duas semanas, em 24 de outubro, Santos enfrentou uma operação parecida para receber outra embarcação gigante, o navio M/V CMA CGM Vela, de bandeira alemã, também com 347 metros de comprimento e capacidade de transportar até 10 mil contêineres, que também interrompeu a circulação de balsas no mesmo horário.

A interrupção do trânsito marítimo segue uma determinação das autoridades portuárias - registrada na portaria 74/2021, da Capitania dos Portos - e da Marinha do Brasil.

O navio que atraca hoje em Santos pertence à NOL Liner Pte, de acordo com a Marine Traffic. Fundada em 2012, mesmo ano de construção do APL Yangshan, a empresa é especializada em frete e transporte de carga.

Os motivos da viagem da embarcação ao Brasil e sua carga não foram divulgados.

Segundo o site Port Technology, especializado na indústria naval, o atual recordista de maior navio do mundo é o The Ever Alot, projetada pela gigante chinesa CSSC (China State Shipbuilding Corporation). A embarcação foi entregue em junho deste ano à nova administradora, a companhia Evergreen Marine, especializada em transporte de cargas.

O The Ever Alot tem capacidade de transportar 24.004 TEUs e tem 400 metros de comprimento, com 61,5 metros de largura.