RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Um incêndio atinge um navio de carga no arquipélago de Fernando de Noronha desde a manhã desta quarta-feira (9).

O navio de carga atingido pelo fogo é chamado de Topa Tudo.

Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 12h para resgatar seis tripulantes que se jogaram no mar após o incêndio, nas imediações do porto de Fernando de Noronha.

Os bombeiros resgataram as seis vítimas e não houve feridos. A corporação utilizou bote inflável para fazer o salvamento no mar.

Moradores da localidade relataram à reportagem que o navio costuma levar carga para Noronha.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma fumaça preta saindo do barco.

Desde outubro, pousos de aviões a jato estão proibidos no aeroporto do arquipélago. Apenas outros modelos de aviões podem desembarcar, como turbo-hélice, ATR72 e Caravan. Com isso, aumentou a busca pelo transporte marítimo para Fernando de Noronha.