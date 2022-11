ENCANTADO E PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Desde abril passado, o Cristo Redentor carioca tem um concorrente à altura. Trata-se do Cristo Protetor, construído na cidade de Encantado, no Rio Grande do Sul. A estátua é considerada a maior escultura católica do mundo, com seus 43,5 metros de altura, incluindo o pedestal.

Inaugurado em maio de 2021 e finalizado em todos os seus detalhes um ano depois, o monumento já recebeu mais de 100 mil turistas brasileiros e estrangeiros vindos de 21 países. A informação é da Associação Amigos do Cristo de Encantado (AACE).

A obra começou a ser construída em julho de 2019, no topo do Morro das Antenas, a 436 metros de altitude acima do nível do mar. O local é considerado um dos cartões postais do município, que tem pouco mais de 23 mil habitantes e apresenta uma bela vista panorâmica da Lagoa da Garibaldi e do Vale do Taquari.

Foram arrecadados R$ 4,1 milhões em doações para a conclusão do projeto que visava construir uma imagem maior que a do Rio de Janeiro -que tem 38 metros de altura, contando o pedestal- sem a captação de verbas públicas.

O ex-prefeito Adroaldo Conzatti se reuniu com moradores e empresários da região para encontrar formas de angariar recursos para levantar a estrutura e torná-la um novo ponto turístico no município. Falecido em março de 2021, vítima de coronavírus, Conzatti não chegou a ver a conclusão da obra.

Um dos diferenciais do Cristo de Encantado é sua moldura de um coração, que servirá como mirante e receberá iluminação vermelha à noite. O local, no entanto, ainda está em obras.

"Faltam a instalação do vidro e do elevador", disse Robison Gonzatti. O ingresso para subir no coração será cobrado à parte.

A escultura pesa cerca de 1.700 toneladas e tem o tamanho aproximado de um prédio de 14 andares. Para se ter uma ideia de seu tamanho, apenas o rosto do Cristo, que levou três meses para ser esculpido, pesa seis toneladas.

O Cristo Protetor foi criado pelo artista plástico nordestino Genésio Gomes de Moura, 67 anos, conhecido como "Ceará", em conjunto com seu filho Markus Moisés Rocha Moura, 42.

No alto do morro, em torno dos pés da escultura, serão construídos estacionamentos, lojas, restaurantes, uma capela e banheiros públicos para atender aos turistas. Também está previsto o Jardim do Acolhimento, um espaço de contemplação junto à mata nativa, anexo a um playground e a passarelas elevadas com mirantes ao Vale do Taquari.

O futuro jardim estará inserido em uma área de 30 mil metros quadrados.

"A proposta é criar um ambiente único para recepcionar os turistas antes da chegada ao Cristo, sem interferir na natureza. O espaço convida os visitantes a uma reflexão, a respirar o ar puro, apreciar o verde da mata e o canto dos pássaros'', diz o prefeito Jonas Calvi.

Os trabalhos de desenvolvimento dos novos espaços devem ter início em janeiro de 2023 --o orçamento de R$ 3 milhões de reais será pago pela prefeitura. Já a estrada de acesso ao morro está em obras e em breve receberá asfalto. No trajeto de 3 km, deve ser inaugurada uma ciclovia e um espaço para caminhada.

Apesar de não ter seu entorno concluído, a mega escultura já pode ser visitada pelos turistas aos finais de semana. A entrada custa R$ 30 e o dinheiro arrecadado será investido para dar continuidade às obras.

*

CRISTO PROTETOR

Estrada do Cristo, Encantado (RS). Sáb., dom. e feriados, das 9h às 17h. Ingressos R$ 30 (R$ 15 idosos, crianças até 12 anos não pagam). Moradores de Encantado têm desconto de 50% apresentando o cartão SUS.