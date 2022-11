O ator e dublador Roberto Guilherme, de 84 anos, morreu na manhã de hoje (10) no Rio de Janeiro. Sua carreira na TV e no cinema foi marcada pelo personagem Sargento Pincel, nos filmes e no programa humorístico Os Trapalhões, da TV Globo.

A informação da morte foi confirmada pela Clínica São Vicente, na zona sul do Rio, que afirmou não ter autorização da família para divulgar mais detalhes sobre o ocorrido.

Notícias relacionadas:

Em uma publicação de despedida, seu perfil nas redes sociais foi atualizado hoje com uma foto de sua última viagem em família.

"Apenas momentos felizes é como ele gostaria de ser lembrado. Então algumas fotos da última viagem que ele fez com a família. Descansa em paz melhor pai, marido, avô, irmão e amigo do mundo. Te amamos para sempre! Aos fãs obrigada por tanto carinho, ele sempre amou vocês."

Protagonista de Os Trapalhões, o comediante Renato Aragão, que interpretou o Didi Mocó, publicou uma foto com Roberto Guilherme nesta tarde: "Hoje perdi um grande amigo. Meu coração está de luto", lamentou.

Dedé Santana, que interpretou o Dedé nos filmes e programas de humor, também homenageou o companheiro e amigo em uma publicação: "Meu amigo, meu grande amigo. Descanse em paz, siga com o dever cumprido. Levou sorrisos para toda uma nação. Agora você é eterno. O eterno Sargento Pincel."

Tags:

Geral | Obituário | Os Trapalhões | Roberto Guilherme | Sargento Pincel