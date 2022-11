SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O fim de semana que antecede o feriado de 15 de novembro será de chuva forte em vários estados do país. Sul, Sudeste e Centro-Oeste são as regiões com mais chances de temporais, enquanto Norte e Nordeste terão chuvas mais localizadas, segundo o Climatempo.

Mesmo com a chance de precipitação em grande volume, o instituto meteorológico descarta novas quedas de temperatura, como registrado no início do mês. Predominam temperaturas mais estáveis em todo país, sem grandes mudanças de aumento ou queda entre sábado (12) e domingo (13).

No Sudeste, todas as capitais têm risco de chuva a qualquer hora do dia. Em São Paulo, as temperaturas ficam entre 18º e 26º no sábado e variando de 17ºC a 30ºC no domingo. Já no Rio de Janeiro, o sol aparece entre nuvens, impedindo o aumento da temperatura. O fim de semana deve ser mais ameno, com termômetros variando entre 21ºC e 29ºC no sábado. No dia seguinte, os termômetros marcam mínima de 20ºC e máxima de 31ºC na cidade maravilhosa.

Em Belo Horizonte (MG), o Climatempo prevê termômetros registrando mínimas de 16ºC no sábado e 15ºC no domingo, com máxima de 27º na capital mineira. Já em Vitória (ES), a mínima será de 21ºC no sábado e 20ºC no domingo, com máxima de 27ºC para os dois dias na cidade.

No Centro-Oeste, Goiânia (GO) terá sábado com mínima prevista de 20ºC e máxima de 30ºC, subindo para 21ºC de mínima e 31º de máxima no dia seguinte. Em Campo Grande (MS), a mínima do fim de semana será de 23ºC, enquanto os termômetros chegam a 32º e 33ºC de máxima no sábado e no domingo, respectivamente. Brasília ficará entre 18ºC e 26ºC, com chance de chuva a qualquer momento. Por fim, em Cuiabá (MT), as mínimas giram em torno dos 24ºC e as máximas de 37ºC.

Na região Sul, Porto Alegre (RS) só deve registrar chuva no domingo, e os termômetros ficam entre 18ºC e 32ºC durante o fim de semana. Já Curitiba (PR) e Florianópolis (SC) têm risco de precipitação para todo o final de semana. A mínima será de 15ºC, com máximas de 24ºC no sábado e 25ºC no domingo na capital paranaense. Já na capital catarinense, os termômetros marcam mínima de 19ºC. A máxima deve ser de 25ºC no sábado e 24ºC no dia seguinte.

NORTE E NORDESTE

De acordo com o Climatempo, o Nordeste deve registrar temperaturas mais estáveis, com termômetros variando entre os 23ºC e 36ºC nas capitais. Os destaques são para Teresina, com risco de temporal no domingo, além de São Luís (MA) e Aracaju (SE) e Maceió (AL), cidades onde há previsão de chuva rápida em algumas horas do dia.

Já na região Norte do país, o único dia com tempo aberto e sem chuva será domingo, mas apenas nas cidades de Belém (PA) e Macapá (AP). No restante do final de semana, a chuva cai em horas variadas do dia em toda a região. Não há previsão de frio, e as mínimas giram em torno de 23ºC e 35ºC.