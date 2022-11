MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - Heloísa Bolsonaro, mulher do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), disse estar "vivendo um grande luto" após a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em seu perfil no Instagram, Heloísa, que é criadora de conteúdo digital, afirmou estar "sendo muito difícil voltar à internet", embora esse seja seu meio de trabalho. Ela ressalta que tem se sentido "aflita", e diz que gostaria que "o cenário fosse outro", em que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não tivesse vencido Jair Bolsonaro nas eleições.

"Está sendo muito difícil voltar à internet. Esse é o meu trabalho, porém fico pensando: 'gente, tem tanta coisa acontecendo, as pessoas estão tão aflitas por respostas'. Eu estou tão aflita quanto vocês! Tem horas que a gente está com mais otimismo, esperança, traçando estratégias, planos, de que, bom, o cenário é esse, o que que a gente pode fazer daqui para frente?", iniciou.

"Mas tem horas que a gente está ali, diante do caos, e pensando: 'meu Deus o que a gente faz agora?'. Parece que a gente está vivendo um grande luto, essa é a verdade. Tem a negação, a raiva, mas precisa vir o enfrentamento também", acrescentou.

Heloísa destacou que não é uma "porta-voz" da família Bolsonaro e que seus posicionamentos nas redes são de cunho pessoal, ou seja, não representam Jair Bolsonaro ou "outros familiares" do ainda presidente.

"Aqui divido um pouco do que sinto, do que penso. E isso tudo gera muita ansiedade porque estamos diante de um cenário que a gente não sabe, não é muito previsível", pontuou.

Por fim, ela exaltou as "lideranças formadas" que se identificam com o bolsonarismo. "Olha que líder foi e é Jair Bolsonaro. Ele fez diversos sucessores espalhados de norte a sul do país. Ele formou lideranças", concluiu.

Heloísa Bolsonaro tem sido uma das poucas integrantes do clã presidencial a fazer uso diário das redes sociais. Se antes eram assíduos nessas plataformas digitais, os filhos de Jair Bolsonaro, e o próprio presidente, reduziram drasticamente a presença nessas mídias, com poucas ou mesmo nenhuma postagem em suas respectivas páginas desde o resultado das eleições.

Após a confirmação da derrota, Jair Bolsonaro optou pela reclusão no Palácio da Alvorada, com poucas aparições públicas, além de ter abandonado suas lives semanais, que se tornaram características desde que foi eleito, em 2018.

Bolsonaro tem recebido visitas de ministros e aliados em sua residência oficial, mas tem ignorado os eleitores no cercadinho, com quem mantinha contato praticamente de forma diária.

Segundo auxiliares próximos de Bolsonaro, a reclusão também tem justificativa por questões de saúde. Nos últimos dias, após a derrota, a imunidade do presidente baixou e ele teve febre. Auxiliares disseram ao UOL que, por causa da baixa resistência imunológica, Bolsonaro apresentou uma ferida na perna.

Um ministro ouvido pelo UOL afirmou que a indisposição do presidente é natural neste momento "de luto" e que ele tem dito que quer cuidar mais da saúde. A preocupação do presidente com sua saúde foi, inclusive, mencionada por ele a ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) no encontro com os magistrados, após o pronunciamento feito no Alvorada, em que autorizou a transição de governo.