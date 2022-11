SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um bebê recém-nascido, ainda com o cordão umbilical, foi encontrado ontem por uma dupla de policiais militares dentro de uma sacola abandonada no bairro Ajuda de Cima, em Macaé, no norte fluminense. A criança foi encontrada com vida e levada a um hospital da região.

A Polícia Militar informou que a equipe encontrou o recém-nascido coberto por uma bolsa de roupas e o encaminhou ao Conselho Tutelar. Em seguida, a criança foi levada ao Hospital Municipal de Macaé, no Rio de Janeiro. Após exames preliminares, os técnicos confirmaram que ela passa bem.

Na unidade, os agentes encontraram um formulário de alta hospitalar com o nome da mãe do bebê, que foi localizada e conduzida à 123ª DP.

Em nota, a Polícia Civil informou que a mãe foi detida e autuada em flagrante por tentativa de infanticídio. A reportagem tenta localizar o defensor da mulher em busca de posicionamento e de informação sobre sua detenção. Este espaço será atualizado tão logo haja manifestação.