Neste domingo (13), o episódio inédito do Agro Nacional que aleva ao ar às 9h fala sobre a cana-de-açúcar, a primeira grande riqueza agrícola industrial do país. Originária da Nova Guiné, a planta chegou em terras brasileiras há quase 500 anos. Hoje, o Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo.

O programa revela ainda que para se obter um bom plantio é essencial ter um solo fértil, com diversas técnicas para torná-lo produtivo. A matéria mostra uma das principais etapas: a análise do terreno, ação que permite identificar quais são os cuidados específicos e nutrientes necessários para garantir a fertilidade do solo.

Durante a edição de domingo, a atração da emissora pública explica que os dejetos de porcos podem ser reaproveitados até mesmo para gerar energia. Essa possibilidade já foi mostrada nos cinemas com o filme Mad Max: Além da Cúpula do Trovão. A matéria destaca como funciona e quais os benefícios de se ter um biodigestor em uma granja de suínos.

A Cédula do Produtor Rural Verde (CPR Verde) também está entre as pautas do Agro Nacional. Trata-se de um título de crédito que financia atividades de reflorestamento e a manutenção da vegetação nativa em propriedades rurais.

Ainda no episódio inédito, o público vai saber o que é a síndrome de refugagem, como ela afeta as aves em uma granja e quais cuidados os avicultores devem tomar para evitar essa doença.

A preocupação com o meio ambiente tem feito com que as empresas busquem cada vez mais práticas sustentáveis. O programa deste domingo desvenda o que significa a sigla ESG e por que apenas um em cada cinco brasileiros já ouviu falar desse termo tão importante.

A equipe de produção viaja ainda até uma granja no sul do país para conhecer a família Junckes. Um encontro em um baile dançante há muitos anos uniu Seu Lindolfo e Dona Estéria, e essa história de amor deu origem a uma linda família de avicultores.

E tem também mais uma história de sucesso de um cavalo mangalarga marchador. O Imperador GLJ foi campeão de marcha picada castrado na 39ª Exposição Nacional.

Sobre o programa

O Agro Nacional é um programa da TV Brasil produzido em parceria com o Canal Rural. Apresentada por Jaqueline Silva, a atração traz o universo do campo hoje para a telinha. Exibida semanalmente, a série vai ao ar na emissora pública aos domingos às 9h, com reprise aos sábados às 8h.

Em reportagens, entrevistas e quadros variados, a produção aborda temas que envolvem a cultura rural de maneira simples e com linguagem acessível a todos os públicos. A atração exibe matérias da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), de parceiros como o canal Vale Agrícola e das emissoras afiliadas que integram a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

Com uma perspectiva que abrange as peculiaridades das diferentes regiões do Brasil, o programa discute assuntos diversos como tecnologia 4.0, alimentos orgânicos, economia baseada no agronegócio, gastronomia, sustentabilidade e também aspectos sobre a cultura e a produção agrícola.

O Agro Nacional ainda destaca as agendas dos principais eventos do setor que movimenta milhões de reais no país. A série também mostra os índices e tabelas de preços que regulam o mercado produtor brasileiro.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

Serviço

Agro Nacional - domingo, dia 13/11, às 9h, na TV Brasil

Agro Nacional – sábado, dia 19/11, às 8h, na TV Brasil

