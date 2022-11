SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher negra que experimentava roupas no provador de uma loja da Renner no Shopping Madureira, no Rio de Janeiro, alega ter sido vítima de racismo de uma funcionária. A prima da vítima publicou no Twitter imagens da confusão envolvendo a cliente e funcionários da empresa.

"Minha prima estava no provador da Renner quando, de repente, entrou uma funcionária a coagindo, a empurrando na parede, mandando tirar tudo o que ela 'pegou'", escreveu a prima da cliente na legenda do vídeo.

As imagens mostram o momento em que a cliente recebe apoio de outros consumidores durante a discussão com a lojista.

"Ela falou: tira tudo que tá dentro da bolsa. Me dá a bolsa que eu vi você pegando", disse uma cliente sobre a vendedora. "Pela cor da pele. Isso é um absurdo."

Outro vídeo exibe diversos clientes do shopping reunidos na loja da Renner em um protesto em que gritam a frase "Renner racista!".

"Começamos a fazer barulho e a gerente branca falou que não precisava disso porque era uma coisa mínima. Minha prima em prantos, e em momento nenhum ouvimos um pedido de desculpa", escreveu.

Funcionária é demitida

Em nota a reportagem, a Renner informa que a funcionária responsável pelo tumulto foi demitida.

"A abordagem realizada foi totalmente inadequada e não está alinhada aos valores da Lojas Renner, por isso a colaboradora responsável já não faz mais parte do quadro de colaboradores da companhia", diz.

A empresa afirma que "não tolera racismo ou qualquer tipo de preconceito e discriminação" e que mantém "uma política de Direitos Humanos, além de um Código de Conduta e um programa de diversidade que buscam promover a inclusão".

"Continuaremos empenhados em avançar na conscientização de nossos times e no aprimoramento de nossos processos, reforçando os treinamentos e com atuação imediata na loja em questão, com o objetivo de garantir que o respeito e a equidade sejam aplicados em todas as nossas relações", conclui a Renner.