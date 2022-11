CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Um assalto na noite deste domingo (13) deixou uma jovem de 21 anos ferida no Shopping Brisamar, em São Vicente, no litoral paulista. Ela é funcionária de uma relojoaria que foi invadida por quatro homens armados, enquanto outros quatro esperavam, em motos, na parte de fora do shopping.

Os criminosos abordaram três funcionários e levaram joias e relógios das vitrines e do cofre. Ainda não se sabe quanto foi roubado e até agora ninguém foi preso.

Segundo testemunhas relataram à polícia, foram avistados oito homens em quatro motos em frente ao shopping. Quatro deles entraram para realizar o assalto à relojoaria A Suissa.

Dentro da loja, eles abordaram três funcionários e exigiram joias e relógios que estavam guardados no cofre e nos balcões.

"Durante o assalto, um dos suspeitos disparou contra uma funcionária, de 21 anos. Os assaltantes fugiram em seguida. A vítima foi socorrida pelo Samu [Serviço de Atendimento Móvel de Urgência] e permaneceu internada", informou a Polícia Civil por meio de nota.

Os assaltantes fugiram antes da chegada da polícia. Foram solicitados exames periciais ao IC (Instituto de Criminalística) e ao IML (Instituto Médico Legal) e, conforme a polícia, o caso foi registrado como roubo a estabelecimento comercial e está sendo investigado.

O Shopping Brisamar confirmou o assalto à mão armada dentro da relojoaria e disse que o tiro atingiu a mulher no abdome. Segundo a assessoria de imprensa do centro de compras, ela precisou passar por cirurgia, na qual a bala foi retirada, e passa bem.

"O Brisamar Shopping lamenta profundamente o ocorrido e reitera que está apoiando as investigações por parte da Polícia Militar", afirmou, também em nota.

A Folha de S.Paulo não conseguiu, até o momento da publicação da reportagem, contato com o responsável pela loja A Suissa.