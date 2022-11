SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A PM-RJ (Polícia Militar do Rio de Janeiro) apura uma denúncia de assédio sexual supostamente cometido por um agente dentro da viatura na capital fluminense. A ação foi flagrada em um vídeo, encaminhado para a corporação.

O episódio, revelado pela TV Globo e confirmado pela reportagem, ocorreu por volta das 23h da última quarta-feira (9) na rua da Glória, em uma área de prostituição na zona sul da cidade.

O que mostram as imagens. No vídeo, é possível ver o policial militar com a viatura parada junto ao meio-fio, enquanto conversa com uma pessoa de vestido preto. Em ao menos duas ocasiões, o agente estica o braço para tocar nas partes íntimas da vítima, que se afasta.

Nem mesmo a presença de uma mulher caminhando próximo à viatura e de veículos pela rua intimida as investidas do PM. É possível ver que ele estava acompanhado, possivelmente por um colega de farda, que chega a abrir a porta do carona, mas fecha em seguida.

Depois de alguns instantes, o policial militar deixa o local na viatura.

O que diz a PM-RJ. Em nota, a corporação disse ter aberto um "procedimento apuratório para investigar a conduta dos policiais" com base nas imagens, encaminhadas pela reportagem da TV Globo à PM-RJ.