SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jovem Adriano Henrique Targino da Silva, de 20 anos de idade morreu após ser atingido por um tiro, dado por um policial, em Piracicaba, no interior do estado de São Paulo, na noite do último sábado (12). Após a morte dele, moradores atearam fogo em um ônibus e bloquearam vias do bairro Bosque dos Lenheiros, onde ele morava. O caso ocorreu por volta das 22h30.

De acordo com o relato da Polícia Militar (PM) no boletim de ocorrência, Adriano teria fugido de uma abordagem policial no bairro, após ser flagrado com um revólver. Ele foi alvejado com um tiro, por ter apontado uma arma a um soldado.

Uma prima do jovem, que prefere não ser identificada, nega a versão e afirma que ele não estava armado. Segundo ela, a ação policial ocorreu após Adriano ter se envolvido em uma briga com outros moradores, que foi separada por quem estava no local.

O socorro médico foi acionado e encaminhou Adriano ao pronto-socorro da região do Vila Sônia, mas ele não resistiu e faleceu. O velório e enterro do jovem ocorreram na tarde deste último domingo (13), no Cemitério Parque da Ressurreição.

À Polícia Civil, a PM informou que realizava patrulhamento de rotina no cruzamento das ruas Pau Brasil e Mognos. Os policiais avistaram dois homens que estavam em uma discussão com arma de fogo em punho, que fugiram em direções opostas ao avistarem a viatura.

Os agentes também informaram que chegaram a pedir reforço de policiamento e passaram a perseguir um dos envolvidos no desentendimento, que seria Adriano. Segundo o documento, ele se escondeu atrás de uma perua Kombi no cruzamento das ruas Carambás e Seringueiras.

Em determinado momento, também conforme o relato dos PMs, Adriano teria apontado um revólver calibre 32 em direção a um soldado, que efetuou quatro disparos para se defender -um dos tiros atingiu o jovem no tórax.

Logo após esse fato, ainda conforme o relato do boletim de ocorrência, os moradores atacaram os policiais com pedras e pedaços de madeira, e o Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) e a Força Tática foram acionados. Nessa mesma situação, um ônibus fretado foi incendiado e o fogo atingiu a rede de energia do bairro.

A CPFL Paulista, responsável pela distribuição de energia elétrica, informou que no bairro, houve a interrupção dos serviços na manhã de domingo, mas que "equipes foram enviadas e trabalharam no local para restabelecer a rede que foi atingida pelas chamas", acrescentou.

Imagens em redes sociais também mostram que moradores atearam fogo em pneus e galhos de árvores para bloquear vias do bairro.

De acordo com a prefeitura, por causa da situação, os ônibus do transporte urbano municipal ficaram temporariamente sem entrar no bairro também no domingo, mas já retomaram o itinerário normal na região.