SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um menino de 11 anos foi atingido por um tiro na cabeça quando voltava de uma festa de aniversário com a família em um carro na noite de domingo (13) em São João de Meriti (RJ), na Baixada Fluminense.

Segundo testemunhas, o atirador estava em outro veículo e abriu fogo, atingindo a criança no banco traseiro. A motivação do crime ainda não foi esclarecida pela polícia.

Segundo testemunhas, o carro do atirador ficou lado a lado com o outro veículo, que desacelerou ao passar por uma lombada. Ainda de acordo com pessoas que presenciaram o crime, o autor do tiro olhou para o veículo antes atirar.

Após ser levado a uma unidade de saúde, o garoto foi transferido ao Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, também na Baixada Fluminense, onde passou por cirurgia. O estado de saúde da vítima é considerado grave.

Nas redes sociais, há grupos fazendo correntes para pedir por doação de sangue.

O que diz a polícia. Três testemunhas foram ouvidas pela Polícia Civil no dia do crime, incluindo o condutor e um ocupante do veículo. De acordo com a entidade, foi feita perícia no carro atingido pelo tiro e há diligências em andamento para identificar o autor do disparo. O caso está sendo investigado pela 64ª Delegacia de Polícia (São João de Meriti).

Procurada, a PM-RJ (Polícia Militar do Rio de Janeiro) disse que não houve confronto envolvendo a polícia no local onde o menino foi baleado.