SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma criança de 9 anos ficou ferida no pé após ser atingida por um tiro dentro de uma casa em Ceilândia (DF). A bala partiu da arma de um homem com registro de CAC (Caçador, Atirador e Colecionador), que teria atirado enquanto descarregava a pistola, da marca Taurus.

A Polícia Civil informou à reportagem que foi acionada pela equipe do hospital particular em que o menino deu entrada, com informações de que a vítima teria sido baleada acidentalmente no pé direito.

Após os depoimentos iniciais e apreensão da arma, a ocorrência foi registrada como lesão corporal culposa ?praticada por imprudência, negligência ou imperícia, e não com a intenção de ferir a vítima.

Questionada, a Polícia Civil não deu mais detalhes sobre a vítima baleada ou sobre a identidade do CAC, que estaria na casa de um parente, acompanhado dos dois filhos. Também não foi informado se há parentesco entre eles.

O caso foi registrado em 8 de novembro, e a investigação está sob responsabilidade da 24 DP.