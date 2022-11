SÃO PAULO, PS (FOLHAPRESS) - A procuradora-geral do Estado de São Paulo, Inês Maria dos Santos Coimbra, deverá receber, nesta quinta (17), os procuradores-gerais dos estados e do Distrito Federal em reunião no Palácio dos Bandeirantes.

No encontro serão discutidos temas como a possível implantação do novo piso da enfermagem e outros assuntos considerados essenciais para o assessoramento dos novos governadores eleitos.

Medidas para ampliar a equidade de gênero e raça nas advocacias públicas estaduais também serão debatidas. O tema é tratado como prioridade por Inês Coimbra, que é a primeira pessoa negra a comandar a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) paulista nos quase 75 anos de existência da instituição.

A reunião faz parte dos encontros, que acontecem a cada dois meses, do Colégio Nacional de Procuradores-Gerais dos Estados e do Distrito Federal.