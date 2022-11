SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um imóvel de três andares desabou na manhã desta quinta-feira (17) na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro foi acionado e as residências vizinhas foram esvaziadas por segurança, segundo a rádio CBN.

O desabamento ocorreu na Travessa da Luz, descida do Largo dos Boiadeiros, por volta das 8h.

Segundo a rádio, o filho de um pedreiro informou que o pai estaria trabalhando no prédio. Até então, a família não conseguiu contato com ele e há suspeita de que ele possa estar embaixo dos escombros.

No entanto, o Corpo de Bombeiros ainda não confirmou a informação. Não há detalhes se tinham outras pessoas no edifício no momento do desmoronamento.

As equipes conseguiram, por sua vez, resgatar com vida um gato e um cachorro que estariam no prédio.

O subprefeito da zona sul, Flávio Valle, informou que já notificou o prefeito Eduardo Paes (PSD) sobre o caso.

"Acabei de ser informado do desabamento de uma casa na Travessa Luz, na Rocinha. As equipes da Subprefeitura já estão lá com os Bombeiros e por enquanto não temos nenhuma vítima. Estou em contato direto com os órgãos e com o prefeito Eduardo Paes para atualizações do incidente", escreveu ele.

Acabei de ser informado do desabamento de uma casa na Travessa Luz, na Rocinha. As equipes da Subprefeitura já estão lá com os Bombeiros e por enquanto não temos nenhuma vítima.

Ainda não há informações sobre o que teria ocasionado o desabamento.