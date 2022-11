SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma recém-nascida foi encontrada por pescadores após ser jogada dentro de uma mochila de uma ponte no Rio Capibaribe, no município de São Lourenço da Mata (PE) na manhã desta quinta-feira (17).

Segundo a Polícia Militar, o caso foi registrado no bairro de Tiúmas, no município do Grande Recife, por volta das 8h30.

"Me deparei com uma bolsa caindo de cima da ponte, dentro do rio. Olhei para o meu colega e disse: 'Caiu um negócio ali'. Ele comentou: 'Deve ter sido um cachorro'. Aí a bolsa começou a se mexer. Eu disse: 'Mesmo se for um cachorro, eu vou tirar ele dali de dentro, porque é um animal, indefeso'", afirmou uma testemunha, identificada apenas como "Arnaldo", à TV Jornal, afiliada da SBT no Recife.

Segundo Arnaldo, ao abrir a mochila, eles ouviram um choro e logo viram a criança. Em seguida, os pescadores acionaram a PM.

Em nota, a PM explicou que o bebê, uma menina, tinha apenas algumas horas de vida quando foi encontrada. Ela foi levada ao Hospital e Maternidade Petronila Campos e o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, as investigações sobre o caso foram iniciadas e o estado de saúde da recém-nascida é estável.

A reportagem procurou a Prefeitura de São Lourenço da Mata, responsável pela administração do hospital, em busca de informações sobre a recém-nascida, mas não recebeu retorno sobre o assunto até o momento.