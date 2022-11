SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 41 anos foi preso após ser flagrado com uma motosserra quebrando uma porta de vidro de uma unidade da Polícia Militar de Brejetuba (ES) na noite de quarta-feira (16). Em imagens que circulam as redes sociais, uma moradora registra o exato momento em que ele destrói a fachada do prédio.

Na cena, o homem aparece sem camisa, arrastando a motosserra no chão. Em seguida, ele mira na porta de vidro do pelotão. A estrutura aparece trincada e, na sequência, se desmanchando. "Olha o que ele está fazendo na porta da delegacia. Derrubou tudo, meu Deus!", diz a mulher.

Segundo a Polícia Militar, o caso ocorreu no 1º Pelotão da 3ª Companhia do 14º Batalhão, localizado no Centro de Brejetuba. O homem teve a moto apreendida e, por conta disso, queria atear fogo nas viaturas, informou a corporação.

Ainda conforme a PM, ele foi localizado próximo a um supermercado após denúncia de moradores. Ao ser abordado, o homem resistiu à prisão e tentou agredir os militares com socos e pontapés. No entanto, ele acabou caindo e batendo o rosto na quina do meio fio da calçada, machucando-se.

O homem foi encaminhado para atendimento no Hospital Venda Nova do Imigrante para tratar das lesões e, ao receber alta, foi levado para a 11ª Delegacia Regional, onde não conseguiu responder nenhuma pergunta dos policiais devido ao estado de embriaguez, segundo a polícia.

Ele foi autuado em flagrante por dano ao patrimônio público, desobediência a ação policial e foi encaminhado ao presídio. A motosserra foi localizada e apreendida.

A identidade do suspeito não foi identificada e, por esta razão, a reportagem não localizou a defesa dele.