BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - O uso de máscaras contra a Covid-19 voltou a ser obrigatório no transporte público e nos estabelecimentos de saúde de Belo Horizonte a partir desta sexta (19).

A decisão foi tomada pela prefeitura depois do aumento no número de casos da doença na cidade.

No transporte a decisão vale para ônibus, vans escolares, táxis e uber. "Nas últimas três semanas, a Secretaria Municipal de Saúde observou um aumento de 3% para 15% da positividade dos testes para detecção de Covid-19 realizados nas unidades próprias do município", disse a secretária municipal de Saúde, Claudia Navarro, em entrevista coletiva nesta quinta (17).

A secretária pontuou, porém, que no mesmo período não houve aumento no número de óbitos ou internações em UTIs (unidades de terapia intensiva na cidade causados pela doença. "Para que Belo Horizonte não volte a registrar esse quadro, estamos anunciando a volta do uso obrigatório das máscaras", afirmou a secretária.