SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O menino de 12 anos que estava desaparecido desde domingo (13) foi encontrado morto no bairro Barroso, em Fortaleza. Cleidison Lima de Sousa estava brincando com uma bicicleta em frente da casa onde mora quando sumiu sem deixar rastros, por volta das 11h.

O corpo havia sido encontrado na quarta-feira (16), mas até então não havia confirmação da identidade. Na quinta (17), a Pefoce (Perícia Forense do Estado do Ceará) concluiu, por meio de um exame de comparação de arcada dentária, que o material coletado era realmente da criança.

Segundo a SSPDS (Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social), a Pefoce ainda está realizando exames para concluir a causa da morte do menino.

O caso foi inicialmente investigado pela 12ª Delegacia do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) e, agora, transferido para a 3ª DH.

Nas redes sociais, a tia do garoto, Juciara Quinelato, lamentou a notícia. "[O corpo] estava irreconhecível. Não sabemos o motivo [da morte]", disse ela.

Em uma publicação, Juciara descreveu Cleidison como uma criança "cristã, cheia de Deus, saudável e com uma alegria própria de criança".

"Foi se divertir no domingo, jogou bola com seus amigos e seu pai, como toda criança ainda pediu aos pais pra brincar mais um pouquinho, estava com os bolsos cheios de bola de gude e linha de soltar pipa. Cumpriu sua missão espalhando amor e ternura com seu olhar doce", escreveu ela.

Juciara ainda disse que a família está "desolada" e pediu privacidade para a irmã, Jassia, mãe de Cleidison, para que ela possa "viver o luto".

"É um momento difícil e delicado que ainda estamos processando", afirmou.