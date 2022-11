Com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico interestadual de drogas, roubos e lavagem de dinheiro a Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã de hoje (18) a Operação Sol Nascente.

Na ação estão sendo cumpridos 38 mandados, expedidos pelo Juízo da Vara de Entorpecentes de Campina Grande (PB), nos estados da Paraíba, Amazonas, Pernambuco, Santa Catarina e Rio Grande do Norte. São 23 mandados de prisão, 30 de busca e apreensão, além do bloqueio de mais de 170 contas.

“Em relação ao tráfico de drogas, foi possível identificar ao menos três grupos que atuavam no fornecimento de grandes quantidades de maconha (skunk), ecstasy e cocaína para outros traficantes de drogas, principalmente localizados no estado da Paraíba”, explicou a PF em nota.

A investigação descobriu que mais de R$ 500 milhões foram movimentados no período investigado, parte destes valores foi lavado por empresas com atuação em vários ramos. As contas bancárias utilizadas no esquema e o patrimônio identificados foram bloqueados por determinação judicial.

“Os investigados deverão responder pelos crimes de tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, cujas penas máximas somadas ultrapassam 20 anos de reclusão”, acrescentou a PF.

