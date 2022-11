SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Instituto Butantan começará a fornecer, a partir de dezembro deste ano, 398 mil unidades do medicamento de alto custo adalimumabe ao Ministério da Saúde. O remédio é usado no tratamento de doenças inflamatórias crônicas autoimunes, como artrite reumatoide e também enfermidades do trato gastrointestinal, como doenças de Crohn e colite.

Segundo o governo estadual de São Paulo, a medida deverá beneficiar anualmente 30 mil usuários do SUS.

O medicamento será disponibilizado na rede pública por meio de um acordo firmado, em dezembro do ano passado, entre o Butantan e a farmacéutica Sandoz. A parceria prevê a transferência de tecnologia da empresa para o instituto brasileiro. O adalimumabe será totalmente produzido no Brasil.

O Butantan é referência na fabricação de imunobiológicos.

No ano passado, pacientes sofreram com o desabastecimento do medicamento no SUS. Na ocasião, o governo federal teve dificuldades para garantir o fornecimento de adalimumabe ao país.