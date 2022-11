SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma criança, que segundo a Polícia Militar aparenta ter 10 anos, foi encontrada dormindo em uma casinha de cachorro na manhã desta sexta-feira (18), em Joinville, a 183 km de Florianópolis, em Santa Catarina.

A Polícia Militar foi acionada por moradores, por volta das 6h da manhã, para verificar uma suspeita de abandono de incapaz. Quando chegou ao local, deparou com a criança dentro da casinha. Segundo os policiais, o garoto reclamou do frio que sentia. O menino, inclusive, estava fora de casa desde o domingo (13), segundo a prefeitura de Joinville.

Ainda de acordo com a PM, criança, e toda a família, são imigrantes haitianos. O pai do garoto abandonou os três filhos e a esposa assim que eles chegaram no norte catarinense. Desde então, eles são atendidos por serviços da prefeitura de Joinville.

O menino encontrado na manhã de hoje, inclusive, recebe atendimento psiquiátrico e é acompanhado pelo Conselho Tutelar. Ele foi encontrado com um ferimento no pé e recebeu tratamento.

O caso foi encaminhado para o Conselho Tutelar.