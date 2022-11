SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A região do Horto Florestal de Campos do Jordão, no alto da Serra da Mantiqueira, foi atingida por uma forte chuva de granizo na tarde deste sábado (19).

A chuva durou cerca de 30 minutos e foi suficiente para cobrir com gelo algumas ruas, avenidas e mesmo um campinho de futebol.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do município, não há registro de danos ou feridos.

Segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, não há previsão de geada na cidade neste domingo (20) e a temperatura deve variar entre 11 °C e 20 °C.

Na região de Ribeirão Preto, moradores registraram pancadas de chuva com rajadas de vento no começo da tarde deste sábado.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram que motoristas chegaram a parar debaixo de um viaduto na rodovia Abrão Assed, na zona leste de Ribeirão, para se protegerem das pedras de gelo que cobriram a pista e o gramado no entorno.

Já em Brodowski, alguns moradores se divertiram com a novidade e postaram fotos com cervejas sendo resfriadas no gelo acumulado no quintal.

De acordo com a Defesa Civil de Ribeirão Preto, não houve registro de vítimas ou situação de desalojados ou desabrigados. Equipes fizeram monitoramentos em vários pontos da cidade, mas sem novidades.