SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a promessa de pagar no fim deste ano o maior prêmio da história, estimado pela Caixa Econômica Federal em R$ 450 milhões, a Mega da Virada nunca teve uma única aposta vencedora desde o seu lançamento, em 2009.

As apostas para o concurso especial 2550 da Mega-Sena, ou seja, a Mega da Virada, começaram na última quarta-feira (16). O sorteio será no próximo dia 31 de dezembro.

Segundo o banco estatal, a Mega da Virada nasceu em 2009 e foi o primeiro concurso especial das loterias da Caixa.

O primeiro sorteio (concurso 1140) pagou em 2009 um prêmio total de R$ 144,9 milhões -em valores corrigidos pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), hoje ele seria de R$ 308,84 milhões- e duas apostas dividiram a bolada, uma de Brasília e outra de Santa Rita do Passa Quatro (a 248 km de São Paulo).

Desde então, apenas em 2020 a Mega da Virada voltou a ter dois ganhadores, o que se repetiu no ano passado, com felizardos de Cabo Frio (RJ) e Campinas (a 93 km de São Paulo).

Nos demais dez sorteios desde 2009, a premiação total precisou ser rateado por mais apostas.

Há o caso de 2018, em que 52 pessoas dividiram R$ 302,5 milhões -R$ 380,60 milhões em valores corrigidos.

Os ganhadores daquele sorteio, o 2110, até puderam ter o gostinho de falar que ficaram milionário de um ano para o outro, já que a Mega da Virada tradicionalmente é sorteada em 31 de dezembro, mas o dinheiro embolsado não deu para fazer extravagâncias muito exageradas como outros ao longo da história. Cada aposta ganhou R$ 5,8 milhões -atualmente R$ 7,3 milhões, com a correção pela inflação.

No ano anterior, quando o prêmio havia sido até maior (R$ 306,7 milhões, ou R$ 401,50 milhões corrigidos), 17 apostas dividiram a bolada.

A curiosidade da Mega da Virada de 2017 é que três apostas feitas na mesma lotérica, em Parelheiros, na zona sul da cidade de São Paulo, levaram R$ 18 milhões cada (R$ 23,56 milhões corrigidos).

A MEGA DA VIRADA NA HISTÓRIA

Ano Prêmio total (R$) Valor corrigido* (R$) Ganhadores

2021 378,10 milhões 398,77 milhões 2

2020 325,20 milhões 356,73 milhões 2

2019 304,20 milhões 370,60 milhões 4

2018 302,50 milhões 380,60 milhões 52

2017 306,70 milhões 401,50 milhões 17

2016 220,90 milhões 297,29 milhões 6

2015 246,50 milhões 354,92 milhões 6

2014 263,20 milhões 418,66 milhões 4

2013 224,60 milhões 380,69 milhões 4

2012 244,70 milhões 438,70 milhões 3

2011 177,60 milhões 336,03 milhões 5

2010 194,30 milhões 392,04 milhões 4

2009 144,90 milhões 308,84 milhões 2

*Correção pelo INPC até agosto de 2022

Fontes: Caixa Econômica Federal e Banco Central

PARA SONHAR

Como nos anos anteriores, o prêmio principal da Mega da Virada não acumula em, 2022. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de seis números, o prêmio será dividido entre os que acertaram cinco números e assim por diante.

A aposta simples, com seis números, custa R$ 4,50 e pode ser feita em uma casa lotérica, pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa. O volante, com 60 números é exclusivo para a Mega da Virada.

E o valor dispara a medida que o apostador escolhe mais números. A aposta máxima, por exemplo, com 20 números, custa R$ 174.420.

Se o preço aumenta, também cresce a chance de se tornar um milionário. Segundo a Caixa, a probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números da Mega da Virada é de uma em mais de 50 milhões. Já na aposta com 20 dezenas, a chance sobe para uma em 1.292.

Caso a história mude e apenas uma aposta levar a Mega da Virada recordista desta vez, o sortudo poderá comprar um jatinho Global 6500, o mesmo avião que nesta semana levou o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à COP27, no Egito, avaliado em US$ 55 milhões (quase R$ 300 milhões).

O executivo Alexandre Macedo, CEO da VKN Aviation, empresa especializada em compra e venda de aeronaves, sugere também a compra de um helicóptero para deslocamentos mais rápidos. "Um Bell 407 custa US$ 4,8 milhões [cerca de R$ 26 milhões].

Para chegar ao aeroporto, o milionário que não faz questão de sua fortuna pode usar uma Ferrari 812 GTS 6.5, com motor V12 de 800cv de potência, que custa R$ 6,9 milhões, segundo a tabela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).

Segundo a Caixa, caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega da Virada e aplique todo o valor na caderneta de poupança, receberá R$ 2,7 milhões no primeiro mês.

O dinheiro do prêmio é suficiente para comprar 50 mansões, no valor de R$ 9 milhões cada.

VEJA COMO JOGAR

Pelo site

Acesse o site Loterias Online

Confirme se tem mais de 18 anos. Depois, clique em "acessar", no canto superior direito. Se for o primeiro acesso, cadastre-se. Caso contrário, faça seu login usando CPF e senha

Role a tela para baixo e, na opção da Mega da Virada, clique no ícone "Aposte Agora!"

Escolha as dezenas que quer apostar Informe se quer apostar com mais números e se quer ativar a surpresinha e/ou a teimosinha

Quando acabar tudo, clique em "colocar no carrinho", logo abaixo

Quando o valor total da compra for superior a R$ 30, selecione a opção "ir para pagamento", do lado direito

Informe os dados do seu cartão de crédito e confirme a compra

Após o sorteio, entre no site, faça login e clique em "minha conta"

Em seguida, em "apostas" e, depois, em "conferir apostas"

Se você tiver ganhado, irá aparecer o prêmio que receberá e os procedimentos para retirada

Pelo aplicativo

Baixe o aplicativo Loterias Caixa, disponível gratuitamente para Android e iOS

Após a introdução, faça login ou cadastre-se

Na tela inicial, localize a Mega da Virada e clique em "aposte"

Selecione as dezenas desejadas e informe se quer usar mais números e se pretende ativar a teimosinha e a surpresinha

Quando acabar, selecione "adicionar ao carrinho de apostas", na parte de baixo da tela

Assim como no site, o valor mínimo é de R$ 30. Se não deu esse valor, volte ao início e faça outros jogos até atingir a quantia. Ao terminar, clique em "carrinho de apostas"

Confira as apostas e, se estiver tudo certo, vá em "avançar para a forma de pagamento"

Informe os dados do cartão e clique em "apostar e autorizar cobrança"

Depois do sorteio, acesse o aplicativo. Abra o menu, clicando no botão no canto superior esquerdo e escolha "minha área" e, em seguida, "minhas apostas". Nessa área irá aparecer se você ganhou ou não

Clientes com acesso ao Internet Banking da Caixa podem fazer suas apostas também por esse canal. Para isso, basta ter conta corrente e ser maior de 18 anos.

VALORES DAS APOSTAS

Dezenas apostadas Preço (R$)

6 4,50

7 31,50

8 126,00

9 378,00

10 945,00

11 2.079,00

12 4.158,00

13 7.722,00

14 13.513,50

15 22.522,50

16 36.036,00

17 55.692,00

18 83.538,00

19 122.094,00

20 174.420,00