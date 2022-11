SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A semana deve começar com muita chuva em grande parte do país. A formação de uma frente fria e um ciclone em um corredor de umidade devem trazer temporais para a região Sul e o tempo deve permanecer fechado no Centro-Oeste e no Sudeste, segundo a Climatempo. Já em São Paulo, os dias devem ser mais quentes, mas a temperatura ameniza perto do fim de semana.

Em várias regiões do país, a ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul) continua agindo espalhando áreas de instabilidade e provocando chuvas nos próximos dias. Até terça-feira (22), os volumes devem passar de 70 milímetros, em estados como Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.

SUDESTE

No Sudeste, as chuvas vão se intensificar a partir da quarta-feira (23), com mais de 50 milímetros em Minas Gerais, no Espírito Santo e em alguns pontos do estado de São Paulo.

Em São Paulo, o tempo só abre no sábado (26), quando a mínima será de 17ºC e a máxima de 28ºC. Durante a semana, a temperatura deve manter uma oscilação semelhante, com possibilidade de chuva a qualquer momento.

Já em Belo Horizonte (MG), as chuvas devem continuar até o fim de semana. As mínimas ficam entre 16ºC e 18ºC e as máximas entre 25ºC e 28º. Vitória (ES) também terá dias chuvosos. Na quarta-feira (23), a temperatura deve ser a menor registrada da semana. A mínima é de 18ºC e a máxima de 25ºC .

SUL

No oeste e sul do Rio Grande do Sul e no extremo oeste de Santa Catarina e do Paraná, a previsão é de chuva a qualquer hora do dia durante a semana. Já no litoral catarinense e leste do Paraná, a expectativa é a de que as precipitações sejam mais leves e passageiras. Nas áreas centrais do estado as pancadas são isoladas no período da tarde.

Em Porto Alegre (RS), Curitiba (PR) e Florianópolis (SC), o tempo chuvoso deve dar uma trégua na quinta-feira (24). Na capital gaúcha, a mínima chega aos 23ºC e máxima aos 31ºC. Já na capital paranaense, a temperatura deve oscilar entre 18ºC e 22ºC, enquanto, na capital catarinense, a mínima é de 20ºC e a máxima de 22ºC. Apesar do sol, a chuva volta na sexta-feira (25) em ambas cidades.

NORTE E NORDESTE

Em São Luís (MA), as temperaturas mínimas da semana não devem ser menores que 24ºC, enquanto as máximas não ultrapassam os 34ºC. A expectativa é de dias chuvosos durante toda a semana na capital maranhense. Em Salvador (BA), o tempo também fica fechado nos próximos dias. A temperatura mínima é de 24ºC e a máxima é de 28ºC em praticamente toda a semana.

Já em Teresina (PI) e Palmas (TO), a semana começa com chuvas, mas o tempo dá uma trégua a partir de quinta-feira (24), quando o céu deve abrir completamente. Os termômetros devem registrar mínima de 22ºC e a máxima de 38ºC. Apesar do sol, as nuvens devem voltar ao céu da capital piauiense no fim da semana, mas não há expectativa de chuva para o fim de semana. No entanto, em Tocantins, as chuvas devem voltar na sexta-feira (25), quando a temperatura mínima é de 24ºC e a máxima de 34ºC.

Manaus (AM) e Belém (PA) também têm expectativa de chuva e temperaturas altas para toda a semana. As mínimas, em ambas cidades, não devem ser menores que 23ºC e as máximas podem atingir os 33ºC nos próximos dias.

CENTRO-OESTE

No Centro-Oeste, há previsão de chuva, mas as pancadas serão muito irregulares e com volumes baixos. A expectativa é que as chuvas cheguem em Goiás e Mato Grosso, com menores acumulados, mas há a possibilidade de granizo devido às temperaturas da região.

Em Cuiabá (MT), a semana começa com mínima de 23ºC e máxima de 34º. O sol vai abrir só no sábado (26), quando a temperatura mínima é de 21ºC e a máxima de 36ºC. Em Goiânia (GO), o tempo fica nublado nos próximos dias e a expectativa é de muita chuva. Durante a semana, a mínima não deve ser menor que 18ºC e a máxima pode chegar até os 30ºC.