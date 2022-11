SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio atingiu na noite desta segunda-feira (21) os quatro andares de um prédio comercial das Lojas Mel na rua Lino Coutinho, no bairro Ipiranga, zona sul de São Paulo. A loja vende utilidades domésticas e brinquedos.

Doze viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas para o local.

Segundo a corporação, não há vítimas. Os bombeiros apagaram as chamas por volta das 4h30. O prédio foi interditado pela Defesa Civil após a fase de rescaldo,

Na noite de domingo (20) um incêndio atingiu um apartamento no 15º andar do Condomínio Edifício Beliseo, na rua Caio Prado, 37, no bairro da Consolação, no centro de São Paulo, nas proximidades do Parque Augusta.

Uma moradora inalou muita fumaça e foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Muitos moradores da região assustaram com o incêndio e o barulho das sirenes e saíram de seus prédios para acompanhar de longe o trabalho dos bombeiros.